Светлана Лобода отметила 37-летие в компании Тилля Линдеманна

Слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна появились в 2017 году.

Светлана Лобода празднует 37-й день рождения. По этому поводу певица устроила вечеринку с друзьями в Санкт-Петербурге. Именинница сидит рядом с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Это их первая совместная фотография, которой Лобода поделилась в соцсетях.

Слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна появились в 2017 году. Комментировать же подробности отношений звезды отказывались. Однако, недавно в интервью Ксении Собчак Лобода упомянула некий контракт, согласно которому ей нельзя высказываться относительно этого аспекта ее жизни.

Также годом ранее певица родила вторую дочь и назвала ее Тильдой, что поспособствовало появлению новых слухов относительно Линдеманна и Лободы.

В октябре прошлого года Светлану Лободу после операции из больницы забрал солист Rammstein.

Фото: lobodaofficial/ Instagram