Светлану Лободу после операции из больницы забрал солист Rammstein

В московской Боткинской больнице певице сделали операцию на почки.

На прошлой неделе 36-летняя российская певица Светлана Лобода попала в московскую Боткинскую больницу, где ее сразу же прооперировали. В среду певица покинула клинику, причем приехал встречать ее лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн. Видео их выхода из клиники оказалось у издания SUPER.

До сегодняшнего дня к певице никого не пускали, но как только Линдеманн узнал о скорой выписке Светланы, он прилетел в Москву в эконом-классе в сопровождении своего менеджера. Издание Super, ссылаясь на личные источники, узнало, что после этого певцы поехали в ресторан отметить выписку в тихой обстановке. Причем позже к ним присоединилась старшая дочь Лободы – Ева. Почти весь вечер она сидела на коленях у Линдеманна, из ресторана парочка уехала, держась за руки.

Светлана Лобода показала дочь Тильду и мужа в свой день рождения

Лица младшей дочки увидеть нельзя, но поклонников больше привлекла на фото мужская рука с обручальным кольцом, которая приобнимет Тильду и ее мать. Подписчики только удивленно восклицают "Света вышла замуж?" К тому же, не так давно певица намекнула, что не так категорически, стала относиться к институту брака. Раньше Светлана говорила, что больше всего на свете боится прокалывать уши, рожать детей и выходить замуж. Поклонники сразу сравнили руку на фото с рукой Тилля Линдемана. Она оказалась точно не его.

Instagram Светланы Лободы

Несмотря на все слухи вокруг личной жизни, детей, мужа и семьи, не стоит забывать, что Светлана Лобода является популярной и любимой многими звездной. Piter.TV публикует лучшие фотографии с ее концертов, клипов и выступлений.

Фото: lobodaofficial/ Instagram

Видео: Super