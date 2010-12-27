Певицу Светлану Лободу прооперировали

Сейчас специалистам удалось стабилизировать состоянии певицы.

Светлана Лобода перенесла операцию на почке. Об этом сообщает портал SUPER со ссылкой на источник в одной из московских клиник. По словам медиков, в ближайшую неделю артистке предписан строгий постельный режим.

Вечером 23 октября 36-летнюю Светлану Лободу госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на почечное заболевание. Сейчас специалистам удалось стабилизировать состоянии певицы. По данным портала SUPER, все концерты артистки в Москве, запланированные на конец октября, будут перенесены. Вся информация должна появиться на сайте концертного зала Crocus City Hall, сообщили представители Лободы.

Напомним, в свой день рождения, 18 октября, Светлана Лобода показала мужа и дочерей.

Фото: ВК / LOBODA.