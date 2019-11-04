Опубликован новый трейлер "Нового папы"

В сиквеле зрителям расскажут судьбу персонажа Джуда Лоу.

В сети появился тизер сериала "Новый Папа" - сиквела "Молодой папа от Паоло Соррентино. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Главную роль в сериале исполняет Джуд Лоу. Также в "Новом папе" появится новый глава католической церкви в исполнении Джона Малковича.Известно, что сценарий для 8-серийного фильма Соррентино написал вместе Умберто Контарелло и Стефано Бисесом. Премьера сериала запланирована на январь 2020 года.

Сериал "Молодой Папа" вышел на экраны осенью 2016 года и рассказывал историю эксцентричного италоамериканца Ленни Белардо, назначенного на пост Папы Римского. Проект был тепло встречен критиками и зрителями, а Джуд Лоу был номинирован на премию "Золотой Глобус" в номинации "Лучший актер мини-сериала".

Видео: YouTube/HBO