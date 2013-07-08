В Берлине произошел акт вандализма в Трептов-парке.

Российское посольство направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за осквернения памятника советским воинам-освободителям, расположенного на территории Трептов-парка в Берлине. Об этом рассказали сотрудники дипломатической миссии. По мнению дипломатов, 7 апреля совершен вопиющий акт вандализма по отношению к мемориалу и подлую акцию, циничное попирание памяти воинов, отдавших жизни за освобождение Европы от нацизма.

На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству "всех русских". заявление посольства РФ в Берлине

Информация о произошедшем передана в немецкие правоохранительные органы. ОТ полиции требуется устранить последствия атаки на мемориал, а также установить ответственных за преступление. Дипломаты просят Германию принять исчерпывающие меры для недопущения повторения таких эксцессов. Москва напомнила Берлину о действии между странами соглашения по уходу за военными могилами, подписанного 16 декабря 1992 года.

Также 30 марта посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала в Берлине.

Фото и видео: Посольство России в Германии

