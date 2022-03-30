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Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала в Берлине

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Советский танк был накрыт украинским флагом.

Российское посольство в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала в Берлине. Об этом говорится в официальном заявлении дипломатической миссии. Специалисты указали на недопустимость вандализма. Они потребовали от властей страны найти виновных. 

Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 года, в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага.

посольство РФ в ФРГ

Посольство призывает немецких коллег соблюдать положения международного Соглашения, заключенного между правительствами РФ и Германии об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. В настоящее время дипломаты рассматривают данное происшествие в Берлине как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение европейского региона от нацизма.

Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: берлин, вандализм, германия, мид, нота протеста, осквернение мемориала, посольство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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