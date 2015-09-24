Посольство США призвало РФ вернуть Украине "контроль над ее границами"

Кроме того, Россию призвали взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве призвало российские власти "вывести оружие и силы" и вернуть Украине "полный контроль над своими международно признанными границами". Об этом дипломатическое представительство на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении посольства указывается, что РФ должна соблюдать свои обязательства, а также позволить Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе следить за росийско-украинской границей и освобождением незаконно задержанных лиц.

Россия должна вывести оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над своими международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого на востоке Украины. из сообщения посольства США в Киеве

Напомним, 2 сентября, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для увеличения срока действия мандата группы наблюдателей Организации на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг заявила, что жители Украины удивились решению главы государства Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам.

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