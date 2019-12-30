Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Дипломаты не стали менять пост в Twitter.

Посольство США в Дании приписало освобождение Освенцима американской армии. Дипломаты опубликовали твит с данной информацией. После критики общественности, сотрудникам ведомства пришлось признать свою ошибку. Однако текст поста в Twitter они решили не исправлять. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на материал в микроблоге.

Посольство РФ в Америке считает эту ситуацию бесстыдным переписыванием истории. Они напомнили, что концлагерь Аушвиц освобожден красной армией 27 января 1945 года. На территории лагеря с 1941 по 1945 года погибли по официальным данным 1,4 млн человек. Сейчас Освенцим считается главным символом холокоста.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима.

Фото: Twitter

Видео: YouTube/

