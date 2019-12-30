Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица. Кадры встречи президента России с главой внешнеполитического ведомства Израиля продемонстрировали журналисты "России 24".
Хочу лично поблагодарить вас за освобождение
прокомментировал чиновник
Исраэль Кац заявил, что его мать находилась в этот момент на территории концлагеря. Она смогла покинуть Освенцим благодаря приходу советских солдат. Дипломат считает, что в победе над нацистской Германией есть большая заслуга граждан СССР.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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