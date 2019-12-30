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Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Сегодня, 11:40
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lesjasap

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

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Иностранец признал заслуги Красной армии в освобождении еврейского народа.

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица. Кадры встречи президента России с главой внешнеполитического ведомства Израиля продемонстрировали журналисты "России 24".

Хочу лично поблагодарить вас за освобождение

прокомментировал чиновник

Исраэль Кац заявил, что его мать находилась в этот момент на территории концлагеря. Она смогла покинуть Освенцим благодаря приходу советских солдат. Дипломат считает, что в победе над нацистской Германией есть большая заслуга граждан СССР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: аушвиц, израиль, исраэль кац, красная армия, мид, освенцим, ссср
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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