Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Иностранец признал заслуги Красной армии в освобождении еврейского народа.

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица. Кадры встречи президента России с главой внешнеполитического ведомства Израиля продемонстрировали журналисты "России 24".

Хочу лично поблагодарить вас за освобождение прокомментировал чиновник

Исраэль Кац заявил, что его мать находилась в этот момент на территории концлагеря. Она смогла покинуть Освенцим благодаря приходу советских солдат. Дипломат считает, что в победе над нацистской Германией есть большая заслуга граждан СССР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

