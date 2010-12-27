Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова

Посольство России направило запрос в Госдеп США из-за задержания Ахмеда Билалова. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на членов дипломатической миссии в Америке.
Сейчас дипломаты проверяют информацию об ареста россиянина, которая вчера появилась в СМИ. Ранее об этом написало американское издание Miami Herald. Они рассказали, что бывшего вице-президента Олимпийского комитета поймали в его доме в Майами. Ранее мужчину подозревали в нарушениях, связанных со строительством трамплинов. Владимир Путин подверг критике деятельность россиянина. Завершили работу по созданию объектов специалисты другой организации, а сам Билалов лишился должности. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. После этого он вместе с братом отправился за границу.
Российские политики добавили, что не получали информации о задержании от иностранных коллег.
В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции
заявили в посольстве
Политики объяснили, что узнали о ситуации в штате Флорида только от журналистов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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