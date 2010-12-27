Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова

Дипломаты просят у американцев уточнить полученные от журналистов сведения.

Посольство России направило запрос в Госдеп США из-за задержания Ахмеда Билалова. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на членов дипломатической миссии в Америке.

Сейчас дипломаты проверяют информацию об ареста россиянина, которая вчера появилась в СМИ. Ранее об этом написало американское издание Miami Herald. Они рассказали, что бывшего вице-президента Олимпийского комитета поймали в его доме в Майами. Ранее мужчину подозревали в нарушениях, связанных со строительством трамплинов. Владимир Путин подверг критике деятельность россиянина. Завершили работу по созданию объектов специалисты другой организации, а сам Билалов лишился должности. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. После этого он вместе с братом отправился за границу.

Российские политики добавили, что не получали информации о задержании от иностранных коллег.

В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции заявили в посольстве

Политики объяснили, что узнали о ситуации в штате Флорида только от журналистов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

