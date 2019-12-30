Дипломаты высказались по поводу ограничений.

Посольство России отреагировало на новые санкции США. Дипмиссия заявила, что ограничения не изменят политику России относительно Крыма. Об этом сообщили "РИА Новости". Изменения, которые затронули полуостров с 2014 года, в посольстве назвали положительными. В частности, там отметили запуск автомобильного и железнодорожного соединения с материковой частью.

Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России прокомментировали эксперты

Специалисты считают, что санкции лишь усугубляют ситуацию. От них страдают только собственные интересы Америки. Иностранцы подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе.

