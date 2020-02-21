Дипломаты отвергают предположения.

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии. По мнению дипломатов, это очередная русофобская ложь и фальшивка. Об этом сообщили "РИА Новости".

Эта политика, ведущая к дальнейшей деградации уже ослабленных отношений между Россией и Канадой достойна глубокого сожаления и осуждения прокомментировали в дипломатическом ведомстве РФ в Оттаве

Ранее Владимир Константиниди обвинил РФ в организации атак на сайты администрации президента. Нападения также были сделаны на ресурсы судебной системы и местные муниципалитеты. Это произошло еще в октябре прошлого года. Однако спикер не привел никаких доказательств своих слов. В МИДе Канады добавили, что кибератаки стали попыткой России дестабилизировать Грузию

Ранее на курорте в Грузии россияне попали под лавину.