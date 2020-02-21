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Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

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Дипломаты отвергают предположения.

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии. По мнению дипломатов, это очередная русофобская ложь и фальшивка. Об этом сообщили "РИА Новости".

Эта политика, ведущая к дальнейшей деградации уже ослабленных отношений между Россией и Канадой достойна глубокого сожаления и осуждения

прокомментировали в дипломатическом ведомстве РФ в Оттаве

Ранее Владимир Константиниди обвинил РФ в организации атак на сайты администрации президента. Нападения также были сделаны на ресурсы судебной системы и местные муниципалитеты. Это произошло еще в октябре прошлого года. Однако спикер не привел никаких доказательств своих слов. В МИДе Канады добавили, что кибератаки стали попыткой России дестабилизировать Грузию

Ранее на курорте в Грузии россияне попали под лавину.

Теги: грузия, канада, кибератака, посольство, хакеры
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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