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На курорте в Грузии россияне попали под лавину

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О деталях инцидента рассказали в компании по развитию горнолыжных курортов Грузии. Выяснились неожиданные детали.

В субботу, 15 февраля, поступили сообщения о группе россиян, попавших под лавину на горнолыжном курорте Гудаури. Уточняется, что спасатели смогли найти троих из них, поиски еще одного человека продолжатся утром следующего дня. 

В компании по развитию горнолыжных курортов Грузии утверждают, что туристы катались в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения в момент оползня.

Ранее мы сообщали о том, что Грузия и Украина пожаловались на Россию за незаконную деятельности в Керченском проливе и Черном и Азовском морях. Страны направили жалобу в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO). 

Теги: грузия, курорт, оползень, росссия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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