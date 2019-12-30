На курорте в Грузии россияне попали под лавину

О деталях инцидента рассказали в компании по развитию горнолыжных курортов Грузии. Выяснились неожиданные детали.

В субботу, 15 февраля, поступили сообщения о группе россиян, попавших под лавину на горнолыжном курорте Гудаури. Уточняется, что спасатели смогли найти троих из них, поиски еще одного человека продолжатся утром следующего дня.

В компании по развитию горнолыжных курортов Грузии утверждают, что туристы катались в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения в момент оползня.

Ранее мы сообщали о том, что Грузия и Украина пожаловались на Россию за незаконную деятельности в Керченском проливе и Черном и Азовском морях. Страны направили жалобу в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO).