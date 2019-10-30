Дипломаты бастуют из-за новых требований Минфина.

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег. Об этом заявили местные представители МИДа и Минобороны.

В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные...договоренности и обязать... служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям...мы вынуждены закрыть посольство говорится в официальном обращении дипломатической миссии

С 30 октября представительства государства начали закрываться по всему миру. Данные меры связаны с решением Минфина о сокращении расходов на содержание посольств. Конфликт также возник из-за новых стандартов отчетности. Дипломаты говорят, что закрытие отделения в Москве - временная мера, но сроков возобновления работы они не знают. Из-за забастовок сотрудников также закрылось посольство на Украине.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Cal McKinley - Go Local