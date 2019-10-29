Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля

Военные не продали Тегерану ракетно-зенитные комплексы.

Россия отказалась вооружать Иран ради хороших отношений с Израилем. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на интервью спикера. По словам советника премьер-министра Израиля, военные отказались от поставок техники Ирану. С просьбой отказаться от сделки к Москве обратились дипломаты из администрации Ариэля Бульштейна.

Политики напомнили, что в 2014 году отказались от сделки с Украиной, чтобы поддержать Россию. Им пришлось пойти на это дважды из-за "чувствительности" Кремля. В результате государство не получило беспилотники компании Aeronautics Defense Systems. От нашей страны они попросили зеркальных мер: не вооружать враждебные им государства. По мнению местных политиков, Иран имеет цель "стереть Израиль с лица земли".

Напомним, что 30 мая Москва отказалась предоставить Тегерану ЗРК С-400. Причиной дипломаты заявили опасения в том, что российское вооружение может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Military Update