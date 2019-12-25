  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы
Сегодня, 15:31
140
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

0 0

Паскуале Терраччано объяснил, почему туризм в РФ так плохо восстанавливается.

Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии туристические визы. Об этом в интервью журналистам ТАСС рассказал посол Рима в Москве Паскуале Терраччано.

Те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет. Но, к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно.

Паскуале Терраччано, посол Италии в РФ

Дипломатический представитель уточнил, что на территории России фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Паскуале Терраччано полагает, что низкие темпы вакцинации населения сказывается на отсрочке по восстановлению туристической отрасли.

В Италии ученые нашли 3000-летнее "окно в другой мир".

Фото: Pixabay.com

Теги: виза, италия, пандемия, паскуале терраччано, туризм, шенген
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии