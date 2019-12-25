Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

Паскуале Терраччано объяснил, почему туризм в РФ так плохо восстанавливается.

Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии туристические визы. Об этом в интервью журналистам ТАСС рассказал посол Рима в Москве Паскуале Терраччано.

Те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет. Но, к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно. Паскуале Терраччано, посол Италии в РФ

Дипломатический представитель уточнил, что на территории России фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Паскуале Терраччано полагает, что низкие темпы вакцинации населения сказывается на отсрочке по восстановлению туристической отрасли.

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