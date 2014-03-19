В Италии ученые нашли 3000-летнее "окно в другой мир"

«Бесконечный бассейн» сравнили со Стоунхенджем.

Международная группа археологов обнаружила в Италии сооружение, которое могло быть "бесконечным бассейном" бронзового века. Предполагается, что во время религиозных обрядов у зрителей с его помощью создавалось впечатление, что они смотрят в другое царство. Таким образом жрецы пытались создать эффект "окна в другой мир". О находке археологов сообщает Live Science.

Один из авторов исследования это сооружение сравнил с памятником Стоунхендж, который символически мог увести людей в другой мир.

Как отметил археолог Корнельского университета в Нью-Йорке Стерт Мэннинг, сооружение было построено между 1436 г. до н.э. и 1428 г. до н.э.

Если бы вы подошли к этой штуке, как только вы смогли бы увидеть поверхность, вы бы эффективно увидели край земли вокруг неба, - сказал он.

Сообщается, что сооружение было обнаружено еще в 2004 году. Располагается оно недалеко от города Ночето, к западу от Пармы. Археологи назвали его "Vasca Votiva", что означает в переводе с итальянского "обет" или "священный".

Предыдущее исследование церемониальных горшков и деревянных фигурок, найденных внутри, показало, что это сооружение было построено в бронзовом веке, вероятно, между 1600 г. до н.э. и 1300 г. до н.э. Однако точный возраст установить не удалось, как и назначение сооружения.

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