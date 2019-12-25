Кошки могут заразиться коронавирусом от человека

Они могут заразиться через постельное белье.

Ученые из Канады выяснили, что кошки, которые спят на постельном белье зараженного коронавирусом человека, подвергаются дополнительному риску заболеть.

Результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID. В этом году она проводилась в онлайн-режиме.

Итак, если у вас COVID-19, я бы посоветовала вам держать животное подальше от спальни и стараться снизить контакты до минимума, - сказала соавтор исследования профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле.

Всего в рамках исследования было протестировано 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей на предмет наличия антител.

В результате антитела выявили у 67% кошек и 43% собак, которые проживают с хозяевами. Это говорит о том, что животные переболели коронавирусом.

Ученые выяснили также, что не влияло на вероятность заражения животного то, сколько времени было проведено с питомцами. При этом отмечается, что кошки, которые спали на постельном белье зараженного человека, коронавирусом болели чаще.

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