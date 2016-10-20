Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

Эктор Аренас Нейра оценил проблемы с урожаем и логистикой.

Посол латиноамериканской республики в Москве Эктор Аренас Нейра предупредил о подорожании колумбийского кофе в России с 2023 года. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что данная проблема в первую очередь вызвана проблемой с урожаем. При этом на текущий момент ему сложно определить, на сколько именно увеличится стоимость продукции.

Сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с 2021 годом. Эктор Аренас Нейра, посол Колумбии в РФ

Эксперт добавил, что на территории страны в основном производится такой мягкий сорт кофе как арабика. Производство уже сократилось на 22%. К росту цен на продукт, кроме неурожайного сезона, также приведут мировые логистические проблемы, нехватка контейнеров для грузоперевозок, подорожание удобрений. Рост цен скажется на всех странах, а не только на РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости