Дебора Броннерт не стала комментировать прессе свой визит.

Посол Великобритании прибыла в российский МИД. Информацию об этом предоставили журналисты "РИА Новостей". Они уточнили, что Дебора Броннерт посетила дипломатическое ведомство в Москве после вызова российского посла в Форин-офис. Там Андрея Келина обвинили в проведении"враждебной линии поведения".

Напомним, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее прокомментировала вызов послов после заявлений Лондона и Варшавы. По мнению чиновницы, такое поведение связано с цепной реакцией после объявления НАТО о поддержке новых американских санкций против Кремля.

Напомним, что 15 апреля власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России причастна к кибератакам в отношении компании SolarWinds. После посещения МИД в Москве Дебора Броннерт покинула территорию без комментариев журналистам.

Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости