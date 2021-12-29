Посол Украины в США отвергла заявления о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном

США недовольны тем, что Украина "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, указывалось в сообщениях.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отвергла сообщения американских средств массовой информации о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном. Об этом она завила в эфире телевизионного канала CBS.

Ряд СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщили, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность, потому как украинская сторона "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны Вашингтона.

Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но США являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один. Оксана Маркарова, посол Украины в США

По ее словам, в последний год отношения между странами были на самом высоком уровне за последние 30 лет.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор действующего главы государства Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Видео: YouTube / Face the Nation