Посол Украины в США отвергла заявления о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отвергла сообщения американских средств массовой информации о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном. Об этом она завила в эфире телевизионного канала CBS.
Ряд СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщили, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность, потому как украинская сторона "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны Вашингтона.
Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но США являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один.
Оксана Маркарова, посол Украины в США
По ее словам, в последний год отношения между странами были на самом высоком уровне за последние 30 лет.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор действующего главы государства Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Видео: YouTube / Face the Nation
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