Киев и Вашингтон не понимают друг друга по ряду аспектов.

Американский телеканал CNN считает, что между США и Украиной растет недовольство из-за позиции по угрозе "вторжения" России. Информацией СМИ поделились со ссылкой на собственный источник в администрации президента Джо Байдена. В материале упоминается о том, что Вашингтон и Киев расходятся в трактовках ситуации и имеют разногласия по возможной атаке РФ.

В CNN объяснили зрителям, что Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу". Руководство США считает, что киевский режим "без особой благодарности" принимает военную поддержку со стороны Вашингтона. При этом чиновники не понимают, для чего просить у США новые виды и поставки вооружения, если уровень угрозы, по мнению Киева, не изменился.

Почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? источник телеканала

Руководство Украины полагает, что Белый дом "чрезмерно реагирует" на сложившуюся ситуацию в регионе. Киев обвиняет партнеров в том, что они сеют панику среди населения и вносят беспорядок в экономическую национальную. систему Украины. При этом Киев призывает США к введению превентивных мер против РФ. В частности, речь идет о санкциях в отношении "Северного потока-2".

CNN: разговор Зеленского и Байдена прошел "не очень хорошо".

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