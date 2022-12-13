Посол Украины Пристайко: ВСУ не могут начать контрнаступление из-за плохой погоды

Вадим Пристайко заметил, что Киев не будет уведомлять Москву о начале своей атаки.

Неблагоприятные погодные условия не позволяют Вооруженным силам Украины начать свое контрнаступление в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на британском телеканале Sky News сделал посол киевского режима в Лондоне Вадим Пристайко. Дипломат пояснил иностранным журналистам, что в настоящее время у украинских властей точно нет никакого желания сообщать российскому руководству о точной дате атаки и сведений о конкретном направлении наступления.

Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам... Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании

Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Sky News