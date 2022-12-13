Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации

Вадим Пристайко заметил, что в мире есть другие трагедии.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко признал тот факт, что тема украинского конфликта уходит с первых полос мировых СМИ. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире британского телеканала Sky News. Гость программы пояснил, что такова реальность и киевский режим понимает "как это работает".

Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании

Посол Украины в Лондоне призвал дать Киеву тысячи танков.

Фото и видео: YouTube / Sky News