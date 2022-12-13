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Посол Украины в Лондоне призвал дать Киеву тысячи танков

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Вадим Пристайко оценил поддержку Запада в вопросе поставок тяжелой техники.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко призвал западные страны дать украинским властям в качестве военной помощи тысячи танков. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в эфире британского телеканала Sky News. Он напомнил о том, что киевский режим хочет получить от международных союзников такую тяжелую технику как Challenger, Abrams и Leopard. Эксперт пояснил, что имеющаяся на вооружении ВСУ техника советского образца давно устарела, поэтому страна просит поставить те танки, которые в европейском регионе "есть в избытке".

Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас.

Вадим Пристайко, посол Украины

Посол Украины в Лондоне Пристайко считает, что время для переговоров Киева и Москвы прошло.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: вадим пристайко, великобритания, военная помощь, всу, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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