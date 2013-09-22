Посол Украины в Лондоне Пристайко считает, что время для переговоров Киева и Москвы прошло

Такова позиция большинства украинцев, сказал Пристайко.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что время для ведения переговоров между Россией и Украиной осталось позади. Такое заявление он сделал 3 мая в интервью британскому телеканалу ITV.

По словам Пристайко, время, когда была возможность вести переговоры с Москвой и искать какие-то нейтральные точки соприкосновения, прошло. Ранее рассматривался, в том числе, вопрос нейтралитета Украины как политического вектора. Сейчас переговоры зашли в тупик по "очевидным причинам". Точкой невозврата оказались события в Буче. После этого многие украинцы отказались рассматривать завершение конфликта в виде переговоров.

Напомним, что по официальной версии российской стороны, трагические события в Буче были провокацией. В России пообещали расследовать случившееся.

Фото: YouTube / Радио НВ