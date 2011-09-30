Посол: Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы

Мохамед Йонгаво рассказал о том, какие инвестиции бизнес в России может сделать в Западной Африке.

Западноафриканское государством Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы. Соответствующее заявление дипломат Мохамед Йонгаво сделал в ходе общения с журналистами "РИА Новостей". Специалист заметил, что его страна надеется привлечь российские инвестиции для развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. Посол отметил, что частные компании из России могут вести бизнес в Сьерра-Леоне, занимаясь импортом продукции.

Если говорить о нашем экспорте, например Сьерра-Леоне выращивает одни из лучших какао-бобов. Следовательно, это один из товаров, который мог бы поставляться из Сьерра-Леоне. Мохамед Йонгаво, посол

Посол Мохамед Йонгаво напомнил о том, что на территории государства около 70% занимают пахотные земли, на которых вырастет то, что будет посажено. В советское время российские представители интенсивно вовлекались в развитие местной рыбной промышленности.

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости