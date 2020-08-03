Посол США заявил, что у Трампа закончилось терпение по конфликту на Украине

То Баррак верит в том, что Турция способна собрать у себя четырёх мировых лидеров для урегулирования конфликта на Украине.

Американский посол в Анкаре Том Баррак считает, что у Турции может получиться организовать четырехстороннюю встречу политических лидеров из США, России, Турции и Украины в целях мирного урегулирования регионального кризиса. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал иностранный дипломат. Он пояснил, что у лидера Белого дома Дональда Трампа уже "закончилось терпение" в отношении сроков разрешения кризисной ситуации между Киевом и Москвой. По мнению гостя программы, вероятная встреча в верхах власти должна быть содержательной, а решения, принятые на ней - эффективными и содержащими в себе гарантии по безопасности.

У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы. Том Баррак, посол США в Анкаре

Том Баррак считает, что Турция может помочь сузить круг вопросов, которые политическим лидерам нужно будет обсудить друг с другом для того, чтобы "найти разумное решение для всех сторон. По итогам состоявшихся второго июня в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины, американский посол отметил, что у Турции есть традиции сотрудничества с Россией и Украиной, что позволяет властям выстраивать важный диалог с руководствами этих стран.

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Фото и видео: YouTube / NTV