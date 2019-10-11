В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что посол США рассказал об отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.
По словам посла США в России Джона Салливана, за последнее время отношения между странами сильно ухудшились. Более того, "они достигли низшей точки в отношениях". Салливана отметил, что его это удивляет.
В настоящий момент, Салливан не видит перспектив развития диалога.
Ранее мы сообщали о том, что российский политолог обратился в ЕСПЧ из-за ареста по неуважению у власти.
Фото:pixabay
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