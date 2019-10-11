Американский представитель рассказал, что его удивляет, насколько ухудшились отношения между государствами за последнее время.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что посол США рассказал об отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла США в России Джона Салливана, за последнее время отношения между странами сильно ухудшились. Более того, "они достигли низшей точки в отношениях". Салливана отметил, что его это удивляет.

В настоящий момент, Салливан не видит перспектив развития диалога.

Ранее мы сообщали о том, что российский политолог обратился в ЕСПЧ из-за ареста по неуважению у власти.

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