Песков оценил шансы возвращения к работе послов РФ и США

Возвращение глав диппредставительств возможно после встречи Путина и Байдена.

Москва и Вашингтон могут вернут своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана после встречи глав государств Джо Байдена и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил такой исход событий, передают "Известия".

Представитель Кремля не выразил полной уверенности в таком сценарии, но и не исключил его.

Между тем собеседник издания сообщил, что стороны не испытывают иллюзий по встреча президентов. Но намерены вернуть послов на свои места, так как без них "контакты сведены к минимуму".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что возвращение послов с консультаций было бы большим прорывом в отношениях России и США. Он также отметил, что положительным результатом встречи можно будет считать отсутствие новых витков напряженности.

Обострение в отношениях между Вашингтоном и США произошло в марте этого года после введения Вашингтоном санкций из-за попытки отравить оппозиционного политика Алексея Навального. 17 марта российского посла в США пригласили на консультацию в Москву, а в апреле глава американского посольства Джон Салливан отправился в Вашингтон.

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