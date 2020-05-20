Посол России заявил, что курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов

Андрей Маслов оценил последствия для экономики Греции при отсутствии россиян в стране.

Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых в европейскую страну из-за введенных ранее коллективным Западом санкционного давления. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто... Андрей Маслов, посол России в Греции

Препятствиями для приезда путешественников из России на отдых являются отсутствие прямого авиасообщения с Грецией, резкое подорожание стоимости авиабилетов, необходимость добираться до страны окольными путями. При этом местные власти с 2022 года заняли позицию, что отсутствие российского туризма в Греции значительно не скажется на экономической системе Однако Андрей Маслов полагает, что россияне занимали "очень престижную нишу" в Греции, а отельеры и туроператоры ценили российских туристов по направлениям Крит, Родос, полуостров Халкидики, поэтому ощущают болезненно отсутствие россиян у себя.

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