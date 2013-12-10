Келин: мощности по производству западной техники на Украине станут целями для ударов РФ

Посол РФ в Британии рассказал о расширении оружейной компании BAE Systems на Киев.

Производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems в случае их размещения на украинской территории станут законными целями для ударов Вооруженных сил России в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что пока что преждевременно говорить об этом, так как пока что речь идет только об открытии на территории Киева офиса британской компании.

Такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Посол Франции в США рассказал о поддержке Украины.

Фото и видео: Вконтакте /МИД России