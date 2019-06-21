Посол Франции в США рассказал о поддержке Украины

Лоран Били рассказал, что Париж добивается лучших условий для Киева за столом переговоров.

В Париже нет табу в вопросе оказания военной поддержки Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала Bloomberg сделал французский посол в США Лоран Били. Дипломат пояснил журналистам, что власти европейской страны при этом стремятся избежать эскалации конфликта в регионе. Такое заявление гость программы сделал в ответ на вопрос корреспондентов о том, не опасается ли Елисейский дворец ухудшения ситуации с украинским кризисом из-за поддержки киевского режима коллективным Западом.

У нас нет табу в вопросе поддержки Украины. И иногда мы даже подавали пример, предоставляя (Киеву) самоходные артиллерийские установки CAESAR ... Мы не хотим эскалации, но также мы не ходим соглашаться на победу России. Лоран Били, посол Франции в США

Дополнительно Лоран Били ответил на вопрос о том, допустимым атаки ВСУ на территории России. Дипломат напомнил, что Франция хочет поддерживать Киев и избежать эскалации, "но также мы хотим, чтобы Украина имела возможность в какой-то момент заключить мир на своих условиях".

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине.

Фото и видео: Bloomberg