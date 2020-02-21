Дипломат объяснил, для чего России нужна армия и модернизация техники.

Посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений. Анатолий Антонов считает, что РФ не стремится к военному доминированию. Однако стране нужен серьезный оборонный потенциал, чтобы противостоять угрозам. Об этом спикер рассказал "ТАССу". Он напомнил, что все чаще игнорируются базовые принципы международного общения.

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Антонов фиксирует разобщенность стран, что создает благоприятные условия для конфликтов. Ситуацией также пользуются террористические организации. В связи с этим приоритетом для России является наращивание вооруженных сил и боевой техники.

Ранее Марк Цукерберг: "Facebook находится "в гонке вооружений" с Россией".

Видео: YouTube/CBS Evening News