Марк Цукерберг: "Facebook находится "в гонке вооружений" с Россией"

Основатель Facebook намерен к концу текущего года нанять 20 тысяч специалистов по кибербезопасности, которые будут следить, в частности, за аккаунтами российских пользователей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время открытых слушаний в палате представителей конгресса США заявил, что его социальная сеть находится в "гонке вооружений" с Россией. По его словам, ряд российских пользователей используют платформу для влияния на американские выборы. Об этом сообщает газета USA Today.

Марк Цукерберг уверен, что российское Агентство интернет-исследований распространяло в сети фейковые аккаунты. С их помощью якобы удалось создать более 80 тысяч постов, которые прочитало 126 млн пользователей.

Кроме того, бизнесмен отчитался на слушаниях и за утечку данных 50 млн человек. Цукербрг извинился за то, что руководство Facebook не успело своевременно среагировать и предотвратить предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Это гонка вооружений. Пока в России сидят люди, чья работа заключается в том, чтобы вмешиваться в выборы по всему миру, конфликт будет продолжаться. Марк Цукерберг

Сейчас Facebook ведет активные переговоры с сотрудниками спецпрокурора Роберта Мюллера. Они разбираются в этой ситуации. Также Цукерберг планирует усовершенствовать механизмы защиты соцсети. В частности, он хочет внедрить систему искусственного интеллекта, которая автоматически определяла бы фейковые страницы. Кроме того, к концу текущего года планируется нанять в компанию 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за кибербезопасность.

В свою очередь в Кремле неоднократно говорили, что заявления США о вмешательстве России в американские выборы ничем необоснованны.

Фото: страница Mark Zuckerberg в Facebook