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Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
Сегодня, 16:46
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Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана

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Александр Рудаков оценил "эффект домино", который может возникнуть на Ближнем Востоке.

 Вероятность возникновения полноценного регионального конфликта между Ливаном и Израилем в свете эскалации палестино-израильской проблемы составляют 50 на 50. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Ливане Александр Рудаков. Дипломат заметил, что в стране на всякий случай уже готовятся к худшему развитию событий. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущего программы о том, какова вероятность возникновения вооруженного противостояния между еврейским государством и Ливаном.

Если наметится деэскалация вокруг Газы, то появятся предпосылки для затухания. Но так же может сработать и в обратную сторону - сегодняшние наземные маневры Израиля показывают настрой Тель-Авива на дальнейшую эскалацию...

Александр Рудаков, посол РФ

Посол РФ: Россия довела обеспокоенности по своим пленным гражданам в секторе Газа.

Фото: МИД России

Теги: александр рудаков, ближний восток, ливан, посол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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