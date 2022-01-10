Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана

Александр Рудаков оценил "эффект домино", который может возникнуть на Ближнем Востоке.

Вероятность возникновения полноценного регионального конфликта между Ливаном и Израилем в свете эскалации палестино-израильской проблемы составляют 50 на 50. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Ливане Александр Рудаков. Дипломат заметил, что в стране на всякий случай уже готовятся к худшему развитию событий. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущего программы о том, какова вероятность возникновения вооруженного противостояния между еврейским государством и Ливаном.

Если наметится деэскалация вокруг Газы, то появятся предпосылки для затухания. Но так же может сработать и в обратную сторону - сегодняшние наземные маневры Израиля показывают настрой Тель-Авива на дальнейшую эскалацию... Александр Рудаков, посол РФ

Посол РФ: Россия довела обеспокоенности по своим пленным гражданам в секторе Газа.

Фото: МИД России