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Посол РФ: Россия довела обеспокоенности по своим пленным гражданам в секторе Газа

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Анатолий Викторов оценил работу с контактами РФ в регионе.

Москва довела обеспокоенности еврейскому государству и радикальному палестинскому движению ХАМАС по своим пленным гражданам, находящимся в секторе Газа. Соответствующее заявление российский посол Анатолий Викторов сделал в эфире телеканала "Россия-24".  Дипломат рассчитывает на то, что собеседники услышали позицию страны и поняли озабоченности. Посол добавил, что эти угрозы сейчас на сто процентов учитываются контактами РФ в регионе, с которыми специалисты работают.

Наши озабоченности пофамильно доведены, по нашим людям, <...> которые могут удерживаться в секторе Газа, до тех, до кого это нужно довести, и мы с ними активно работаем.

Анатолий Викторов, посол РФ

Посол РФ в Израиле сообщил, что в секторе Газа удерживают пять-шесть граждан России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: анатолий викторов, заложники, израиль, посол, сектор газа, хамас
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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