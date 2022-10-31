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Посол РФ в Израиле сообщил, что в секторе Газа удерживают пять-шесть граждан России

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Анатолий Викторов оценил работу по освобождению пленных ХАМАСом.

Около пяти-шести российских граждан удерживаются радикальным движением ХАМАС на территории сектора Газа. Соответствующее заявление российский посол Анатолий Викторов сделал в эфире телеканала "Россия-24".  Дипломат заметил, что во всем военнопленным Россия доложила свои обеспокоенности и они на 100 процентов учитываются теми контактами, с которыми ведется общение на Ближнем Востоке.

У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС <...>. Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там.

Анатолий Викторов, посол РФ

Анатолий Викторов также обратил внимание на то, что израильская сторона "вполне конструктивно" взаимодействует с Россией по этому вопросу по линии МИД, Минобороны, МВД.

Посол РФ: США подначивают Израиль к радикальным действиям в Газе.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: анатолий викторов, заложники, израиль, посол, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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