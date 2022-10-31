Посол РФ: США подначивают Израиль к радикальным действиям в Газе

Анатолий Викторов оценил усугубление кризиса в палестинском анклаве.

Американские власти подначивают руководство Израиля к радикальным силовым действиям в секторе Газа и занимают лицемерную позицию по происходящему. Соответствующее заявление российский посол Анатолий Викторов сделал в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат заметил, что политика двойных стандартов не совмещается в регионе Ближнего Востока, так как результат от этих действий будет один. Речь идет о хаосе и трагедии, которая продолжится. По мнению спикера, важно занять правильную позицию, связанную с прекращением кризиса, а не его усугублением.

Очевидно, что лицемерие наших вашингтонских бывших партнеров не имеет пределов, - сказал он. - С одной стороны, льются крокодиловы слезы публично по поводу судьбы жителей сектора Газа, а с другой - подначивают всячески руководство Израиля к принятию радикальных силовых методов. Анатолий Викторов, посол РФ

Посол РФ: МИД Израиля получил четкие разъяснения по поводу контактов с ХАМАС в Москве.

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