Посол РФ: МИД Израиля получил четкие разъяснения по поводу контактов с ХАМАС в Москве

Анатолий Викторов рассказал о визите в МИД Израиля.

Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что во время личной беседы в израильском внешнеполитическом ведомстве дал четкие разъяснения по поводу приема представителей радикального движения ХАМАС в Москве. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он заметил, что недавно посещал местный МИД в целях разъяснительной беседы с коллегами. Посол добавил, что Кремль не поддерживает никакие террористические структуры или политически е силы в регионе, так как выступает за справедливое, мирное урегулирование палестинской проблемы.

Я со своей стороны все-таки сказал, что прием представителей ХАМАС не означает ни в коей мере поддержки террористических методов, которые часть боевиков этой организации используют, и нам приписывают некую поддержку терроризма - это вообще не соответствует действительности... Анатолий Викторов, посол РФ

Посол РФ сообщил, что три россиянина находятся в заложниках ХАМАС.

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