Посол РФ сообщил, что три россиянина находятся в заложниках ХАМАС

Анатолий Викторов оценил ситуацию на Ближнем Востоке с заложниками ХАМАС.

Три человека, имеющих российское и израильское гражданство, предположительно, в настоящее время находятся в заложниках у представителей палестинского радикального движения ХАМАС. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов. Специалист уточнил, что есть сведения о том, сто среди жертв в регионе могут быть 20 россиян. Однако посол уточнил, что эту информацию требуется еще уточнить, так как не у всех этих жертв может оказаться российское гражданство.

У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся. Анатолий Викторов, дипломат

Среди пропавших без вести сейчас посольству известно о минимум шести гражданах.

Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live