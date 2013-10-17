Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам

Анатолий Викторов

Российские граждане, вне независимости от своих политических взглядов, получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов на территории Израиля. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов. Таким образом гость программы отреагировал на вопрос ведущего шоу Владимира Соловьева о том, оказывается ли в этой стране какая-то поддержка соотечественникам.

Здесь даже обсуждать нечего. Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках - она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, - но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг и совесть - юридически оказывать всем поддержку. Политические взгляды не имеют никакого отношения к обязанности нас как консульского учреждения оказывать всю необходимую помощь. Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live