Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным

Владимир Липаев рассказал о ситуации в данной стране Прибалтики.

Российский посол в таллине назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным. Об этом в эфире проекта "Соловьев Live" заявил Владимир Липаев. Гость программы отметил, что в настоящее время на территории Прибалтийской республики все контакты с посольством РФ отслеживаются местными властями при помощи тайной полиции. Дипломат уверен, что в текущих условиях нет смысла поддерживать контакты между странами на уровне послов. Он пояснил, что общение с российским посольством в Эстонии "фактически запрещено".

Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться. Владимир Липаев, посол РФ в Эстонии

Специалист добавил, что в Эстонии создалась прифронтовая обстановка, которую нельзя считать нормальной для дипломатии.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

