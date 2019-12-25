Посол РФ заявил о хороших перспективах роста туристического потока россиян в Мьянму

Николай Листопадов оценил важность прямого авиасообщения между РФ и Мьянмой.

Российский посол Николай Листопадов заявил о хороших перспективах роста туристического потока россиян в Мьянму. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами телеканала "Россия-24" в прямом эфире. Эксперт заметил, что хорошие показатели по объему отдыхающих особенно фиксируется при открытии прямого авиасообщения между странами.

Перспективы хорошие в этом плане, особенно если мы сможем открыть прямое авиасообщение между странами, хотя бы чартерные рейсы на первом этапе. Это будет способствовать тому, что турпоток из России будет расти. Николай Листопадов, посол РФ в Мьянме

Напомним, что руководство Мьянмы с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года ввело безвизовый режим въезда россиян, которые посещают страну в целях туризма или деловых поездок. Николай Листопадов уточнил, что рост объемов посещения путешественниками из РФ данного государства увеличился после того "на порядок, в десятки раз". Дипломат рекомендовал соотечественникам посещать Мьянму с ноября по март или апрель, так как в летние месяцы в регионе наблюдается сезон муссонов.

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