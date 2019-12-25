Денис Алипов рассказал, что поставки золота из РФ в Нью-Дели составляют менее 1%.

Россия надеется, что объемы российского золота на рынке Индии будут увеличиваться. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал Денис Алипов. Дипломат подчеркнул, что в стране нет искусственно созданных ограничений, которые могут помешать развитию сотрудничества в данном направлении.

Мы рассчитываем, что объемы российского золота на индийском рынке будут увеличиваться, искусственно созданных ограничительных мер для этого не имеется. Денис Алипов, посол РФ в Индии

На текущий момент профильные российские и индийские ассоциации прорабатывают новые формы взаимодействия. Они будут предусматривать особые условия для продвижения продукции РФ на внутреннем рынке Индии. Денис Алипов заметил, что страна по традиции является одним из крупнейших потребителей золота. В ежегодном объеме закупки составляют порядка 650-750 тонн.На приобретение золота в 2021 году власти страны потратили около 46 миллиардов долларов. Пока что доля РФ в поставках в Индию составляет менее одного процента.

Посол РФ в Белграде не исключил обращения сербской стороны за военной помощью к России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

