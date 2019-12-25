Посол РФ в Белграде не исключил обращения сербской стороны за военной помощью к России

Александр Боцан-Харченко рассказал о возможном сближении Белграда и Москвы.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко не исключил обращения сербской стороны за военной помощью к Москве на фоне обострившегося регионального кризиса в Косове и Метохии. В эфире проекта "Соловьев live" дипломат прокомментировал возможность политического решения властей республики обратиться к России за оборонной поддержкой. Он не исключил переговоров о более тесном и формализованном взаимном сотрудничестве.

Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косове и на Балканах в целом в общий геополитический контекст крупных, глобальных изменений. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Напомним, что ситуация в Косове и Метохии резко обострилась вечером 31 августа после того, как правоохранительные органы непризнанного региона закрыла свои КПП на административной линии с Сербией. Власти планировали с понедельника ввести запрет на сербские документы. Из-за этого в северной части территории большая часть населения вышла на массовые протесты. Демонстранты перекрыли главные магистрали. В ответ на это власти Косова стянули к мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, полицию и местных силовиков, которые работают под эгидой НАТО.

Посол РФ: Москва ожидает визита главы МИД Сербии после формирования правительства.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live