Посол РФ: Москва ожидает визита главы МИД Сербии после формирования правительства

Александр Боцан-Харченко рассказал о том, что МИД РФ ждет формирования нового кабмина в Сербии.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о том, что Москва ожидает визита главы сербского внешнеполитического ведомства после формирования республиканского правительства. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт напомнил о том, что будет осуществлено приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к его иностранному коллеге.

Ждем формирования правительства, в том числе для реализации приглашения Сергея Викторовича Лаврова министру иностранных дел Сербии. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Дипломат подчеркнул, что у посольства в Сербии стоит правильная установка на эффективную работу с любым новым правительством. При этом Александр Боцан-Харченко напомнил о наработанной базе, которая сложилась между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Между политиками на текущий момент подтверждены все имеющиеся договоренности. Ои касаются как экономического сотрудничества, так и культурной, гуманитарной сфер, политических контактов.

Посол России заявил о кратном росте экспорта энергоносителей из РФ в Индию.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

