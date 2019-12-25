Посол России заявил о кратном росте экспорта энергоносителей из РФ в Индию

Денис Алипов рассказал о положительной тенденции в торговле с Нью-Дели.

Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил о кратном росте экспорта энергетических носителей из РФ в Индию за последние месяцы. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире телеканала "Россия-24". Специалист подчеркнул, что за июль текущего года фиксируется выравнивание средневзвешенного долгосрочного спроса и равновесной взаимовыгодной цены на данный товар.

Экспорт кратно возрос за последние месяцы. Если говорить о статистике по состоянию на май, то Россия вышла на второе место по поставкам сюда нефти, нарастив долю в импорте страны с 2% до 17%. Денис Алипов, посол РФ в Индии

По словам эксперта, говорить о реальных тенденциях в сфере продажи и покупки энергоносителей на внутреннем рынке Индии можно можно в связи с долгосрочной перспективой. Сейчас посол считает, что есть необходимые основания полагать, что процесс и далее будет положительным, так как отвечает взаимным интересам России и Индии.

За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live