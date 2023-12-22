Посол РФ: на юге Ливана наблюдается деградация ситуации

Ситуация на государственной границе Ливана и Израиля деградирует, а общий прогноз развития событий складывается негативный. Соответствующее заявление сделал российский посол в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат отметил, что боевые столкновения выходят на более тревожный уровень, а воздушные удары совершаются по приграничным территориям.
Ситуация на юге Ливана неуклонно деградирует, и заметно, что стороны усилили удары друг против друга. Общий прогноз, к сожалению, пока негативный.
Александр Рудаков, посол РФ
Посол добавил, что самые южные районы Ливана в настоящее время можно назвать "мертвой зоной", так как оттуда уехали десятки тысяч граждан. Сейчас этим людям некуда возвращаться из-за того, что большинство жилого фонда разрушено или требует серьезного ремонта.
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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