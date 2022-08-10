Посол РФ в Эстонии: Каллас своей риторикой решает предвыборные задачи

Владимир Липаев объяснил, что премьер Эстонии поднимает рейтинг для своей партии перед выборами.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за счет антироссийской риторики, вклюяающей попытку запретить выдачу туристических шенгенских виз гражданам РФ, решает внутригосударственные и собственные политические предвыборные задачи. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал посол Москвы в Таллине. Владимир Липаев уточнил, что за счет декларации вчерашнего "требования", рейтинг партии, в которой относится Каллас, увеличился в стране.

Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской риторике госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии. Эти ее заявления вполне себя оправдывают. Поэтому можно ожидать, что она продолжит такую политику. Владимир Липаев, посол РФ в Эстонии

Напомним, что накануне днем Кая Каллас заявила о том, что посещение европейского региона является привилегией для человека, а не его основным правом. Она призала остановить туристические поитоки, идущие из РФ в регион, "уже сейчас". Российский посол отметил, что какой бы слабой в юридическом плане эстонская линия не была, она все равно способна решить политические проблемы.

Посол РФ считает националистическим заявление премьера Эстонии о запрете выдачи виз.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live